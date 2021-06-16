CAMiYE RESTORE TALEBi

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy’ü ziyaret etti, köyde bulunan tarihi caminin biran önce restore edilmesi gerektiğini söyledi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve İlçe Başkanı Ali Bektaş ile birlikte eski kasaba çarşısında köy halkıyla bir araya gelen Keven, köylülerin sorunlarını dinledi. Paşaköy Muhtarı Mikail Bal ile görüşen Keven, önceden belediyelik olan Paşaköy’ün talepleri hakkında bilgi aldı. Köy içinden geçen derelerin DSİ tarafından ıslah edilmesinin ve Tokmak Hasan Paşa Camii’nin restore edilmesinin takipçisi olacağını söyledi. İki yılı aşkın süredir kullanıma kapalı olan Tokmak Hasan Paşa Camii’ni ziyaret eden Milletvekili Ali Keven, camiinin restore edilerek hizmete açılması için bakanlık ile görüşeceğini kaydetti. Keven, ‘’Paşaköy’ün kurucuları olan Tokmak Hasan Paşa tarafından 1773 yılında yaptırılan cami tarihi bir miras olup acil restore edilmelidir. Etrafında çatlaklar oluşan, sıvası dökülen ve iki yıl önce kapısına kilit vurulan Tokmak Hasan Paşa Camii’nin restorasyon ihalesinin bu yıl içinde yapılmasını Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’dan ve Vakıflar Genel Müdürü Sayın Burhan Ersoy’dan talep ediyorum. Burada 250 yıllık bir ata mirası var. Bu miras özellikle kutsal ibadet mekânımız olup iki yılı aşkın süredir kapalı. Tokmak Hasan Paşa Camii’nin hizmete açılması bölge halkımız için çok önemli. Paşaköy halkı ve bizler burasının biran önce restore edilerek hizmete açılmasını talep ediyoruz ve bunun takipçisi olacağız’’ dedi. Yozgat-Boğazlıyan yoluna bağlanan Paşaköy yolunun sıcak asfalt yapılmasını da isteyen köylüleri dinleyen Keven, “Her yıl pancar sezonunda bu yoldan pancar yüklü binlerce kamyonun geçtiğini biliyorum. Burası pancar nakliye güzergâhı. O yüzden de bu yol sürekli bozuluyor. Yolun standartlarının iyileştirilerek sağlam bir temele ve sıcak asfalta kavuşturulması gerekiyor. Sayın Valimizin ve İl Özel İdaresi’nin en kısa zamanda bu yola öncelik vermesi gerekiyor” diye konuştu. •Haber Merkezi•