Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda şehit aileleri ziyareti, kitap dağıtımı, kan bağışı, ağaç ve fidan dikimi, hatim, hasta ziyaretleri, mevlit ve konferans gibi programlar yer alacağını söyledi. İl Müftüsü Sezik,"Bilindiği üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftamızı kutlayacağız. Camiler Haftasının son yıllarda belirli bir tema etrafında kutlanması, bir yandan camilerimizin fiziki şartlarının yeniden gözden geçirilmesi yönünde önemli çalışmalar başlatılmasına, diğer yandan çocuk, genç, kadın gibi farklı toplum kesimlerinin camiyle daha fazla buluşabilmesi için kampanyalar düzenlenmesine vesile olmuştur. Bu bağlamda geçen yıllarda 'Cami-Çocuk Buluşması', 'Cami ve Kadın', 'Cami ve Gençlik' ve 'Cami ve Namazla Diriliş', 'Cami ve Kitap' temaları işlenmişti. Bu yılki tema da ‘Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler' olarak belirlenmiştir. Hafta boyunca camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durulacak, din hizmetine emek vermiş örnek şahsiyetler hatırlanacaktır. Aziz milletimizin cami ve Kur'an kurslarımızın ihyası için gösterdiği destek ve fedakarlıklar hayırla yad edilecektir. Bu vesileyle geçmişten günümüze camilerimizin maddi ve manevi imarı için gayret gösteren hocalarımızdan ve kardeşlerimizden ahirete irtihal edenlere yüce Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Rabbim bizlere de hademeihayrat olmayı, insanlığa hayırlı hizmetler sunmayı nasip eylesin. Bu vesileyle tüm görevlilerimizin ve halkımızın Camiler Haftasını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.