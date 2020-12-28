Camiler ibadete hazır

VAKIFLAR tarafından ihalesi yapılarak restorasyon çalışmasına başlanan ancak bir türlü tamamlanamaması nedeniyle tepkilere neden olan Fatih, Nakıpzade Arapdede Camileri ile Şeyh Muhittin Halveti Tekkesinin restore çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca, Fatih ve Nakıpzade camilerinde yapılan çalışmalar esnasında altlarından yeniden eserlerin çıktığını bu nedenle de çalışmaların geciktiğini söyledi. Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yozgat'ta bulunan Yozgat Fatih Cami, Nakıpzade Cami, Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi ve Arapdede Caminin restore çalışmalarının tamamlanarak, geçici kabulünün yapıldığını, ibadete hazır olduklarını kaydetti. Karaca, Yozgat’ta tarihi eserlerin restore çalışmalarının programa alındığını, daha önce bu eserlerden ikisinin tamamlandığını hatırlattı. Karaca, pandemi süresinde birkaç ay çalışma engelinin olduğunu, bu nedenle yaptıkları planlamanın geciktiğinin altını çizdi.