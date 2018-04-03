Camide sona gelindi

Yozgat Müftülüğünün koordinesinde Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Şehitler Camisi’nde inşaat çalışmalarının sonuna gelindi.

İl Müftülüğünden alınan bilgiye göre, caminin kaba inşaatının sonlandığı, iç tefrişatının yapılmaya başlandığı ifade edildi.

Caminin ramazan ayı içerisinde ibadete hazır hale getirilmesi için de çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Proje tutarı yaklaşık 750 bin lira olan, 450 metrekare inşaat alanında yapılan caminin kapasite alanının ise 250 metrekare olduğu öğrenildi.

İl Müftüsü Salih Sezik, cami inşaatı için hayırsever vatandaşların katkılarını beklediklerini de bildirdi.

