Camide Selçuklu Mimarisi kullanılacak

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Menekşe Evleri alanı içerisinde bulunan camiyi yeniden düzenleyeceklerini söyledi. Arslan caminin kapasitesinin artırılarak tarihi bir görünüme kavuşturacaklarını dile getirdi. Arslan, “Menekşe evleri alanında ki cami yeni Valilik binasının faaliyete geçmesi ile yoğunluk nedeniyle ihtiyaca cevap veremez hale geldi. Camiyi yıkarak, Selçuklu mimarisiyle inşa edeceğiz. Cami inşaatında orijinal taşlar kullanılacak. Projeye önümüzdeki günler içerisinde başlayacağız” dedi.

Arslan camiinin bir hayırsever tarafından yaptırılacağını ifade ederek, ayrıca Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından uygulama cami olarak da kullanılacağını kaydetti.

10 CAMİ YENİLENECEK

Belediye Başkanı Arslan, Yozgat kent merkezinde gelişi güzel yapılmış camilerin bulunduğunu belirterek, bu camileri de tarihi bir yapıya kavuşturacaklarını vurguladı. Arslan, camilerin yenilenmesine yönelik proje çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Arslan, camilerin sadece ibadethane olarak kullanımının önüne geçileceğini söyledi.