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Cami yenilendi

BOĞAZLIYAN ilçesinin Yamaçlı Beldesi’ndeki cami, bir hayırseverin de desteği ile yenilendi.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 00:40
Cami yenilendi

Yamaçlı Belediye Başkanı Şaban Altıntaş, hayırsever vatandaşlardan Ramazan Tunç tarafından verilen destekle başlattıkları çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Başkan Altıntaş, ‘’Kasabamız Merkez Cami mihrabına Osmanlıdan bu zamana kadar süre gelen tezyinat sanatı ile işleme yapıldı. Kayseri’den gelen profesyonel ekipler tarafından gerekli çalışmalar yapılarak, Yozgat ilimizde nadir bulunan eserlerden bir tanesini kasabamız merkez camisine yaptırarak, camimizi en güzel hale getirdik’’ dedi.

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Cami Yenilendi
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