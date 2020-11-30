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Cami için arsa bağışı

SARIKAYA ilçesinde yapımı planlanan cami için arsa bağışında bulunuldu.

30 Kasım 2020 Pazartesi 00:44
Cami için arsa bağışı

Sarıkaya Müftülüğü, Bahçelievler Mahallesinde yapımı devam eden erkek hafızlık kursu yanına yapımı planlanan camii için bir hayır sahibi tarafından alınan arsanın Türkiye Diyanet Vakfı şubesine teslim edildiğini duyurdu. Teknik ve proje hazırlıklarının ardından söz konusu camiinin yapımına başlanacağı bildirildi. Bölgede yapımına başlanılan 60 yataklı erkek hafızlık Kuran Kursu inşaatının kaba kısmının tamamlandığı bildirildi. Aynı bölgede inşa edilecek caminin hem hafızlık yapacak öğrencilerin tatbikatlarına imkan sağlayacağı hem de söz konusu mahalledeki cami ihtiyacını karışlayacağı ifade edildi.

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Cami Için Arsa Bağışı
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