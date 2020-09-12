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CAMi CEMAATiNE SECCADE

Yozgat Gençlik Merkezi gönüllü gençleri tarafından tüm camilerde Cuma namazı öncesinde vatandaşlara seccade dağıtımı yapıldı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 00:46
CAMi CEMAATiNE SECCADE

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından temin edilen seccadeler, gönüllü gençler tarafından tüm camilerde cami cemaatine Cuma namazı öncesinde ulaştırıldı. Korona virüs ile mücadele kapsamında camilerde toplu halde namaz kılınmasına kıtlama getirilmişti. Salgının etkisini azaltması ile birlikte belirlenen cami avluları ve çeşitli noktalarda, cemaatin sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak Cuma namazı kılmasına izin verildi. Namaz kılmak için camilere bir süredir gelmeye başlayan cemaate çeşitli kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları tarafından seccade desteğinde bulunulmuştu. Yozgat Gençlik Merkezi, camilerde Cuma namazını kılmak üzere gelen cemaatin korona virüsten etkilenmemesi için tedbir amaçlı seccade kullanmalarını önerip, seccade dağıtımında bulundu. Gençlik Merkezinden yapılan açıklamada, ‘’Pandemi tedbirlerine katkı sağlamak amacıyla Çapanoğlu Büyük Camii ve İmamı Azam Camiinde seccade dağıtımı yaptık’’ denildi.

Anahtar Kelimeler:
CAMi CEMAATiNE SECCADE
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