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Cama şekil verecekler

SORGUN Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik ‘Cam Şekillendirme’ Kursu açıldı.

Cama şekil verecekler

SORGUN Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik ‘Cam Şekillendirme’ Kursu açıldı.

14 Ekim 2019 Pazartesi 00:00
Cama şekil verecekler

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, HEM binasında açılan kurslara 15 kursiyerin katıldığını söyledi. Ekinci, "Kurslarımıza katılan kursiyerlerimiz, burada yüksek ısıyla erittikleri cam çubuğa, çiçek, ağaç ve hayvan şekilleri verecekler. Kursiyerlerimiz, kurs süresince çok sayıda süs eşyası üretecekler" dedi. Ekinci, Sorgun'da ilk defa açılan cam şekillendirme kursunda kursiyerlerin, bir yandan yeni bir meslek öğrenirken, bir yandan da ürettikleri süs eşyalarını satarak kazanca dönüştüreceklerini belirtti.

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