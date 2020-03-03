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ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi

SORGUN Gençlik Derneği koordinatörlüğünde, Yozgat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün ortaklığında yürütülen ‘İş'te Genç İş'te Yozgat’ başlıklı proje kapsamında düzenlenen Çalıştaytayların üçüncüsü de yapıldı.

03 Mart 2020 Salı 03:59
ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi

Üç gün süreli çalıştay programında Yozgat'ın genç işsizliği sorununu gençler tarafından irdelendi. Katılımcılar genç işsizliği konusunda sorunlara çözüm üreterek çözüm yolları arandı. Çalıştayda ‘Yozgat’ta öne çıkan sektörler, istihdam alanları, Endüstri 4.0'ın ‘istihdam’ boyutu, Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik, İş Kulübü, Erasmus+ Gençlik Programı, Europass CV, Europass Dil Pasaportu, Youthpass’ konuları ele alındı. Katılımcılara İş ve Meslek Danışmanı Kadir Karaduman tarafından ‘İşgücü, İstihdam, İşsizlik ve Genç İşsizlik Kavramları, Genç İşsizliği, Sürdürülebilir İstihdam ve İŞ Kulübü Eğitimi’ konularında bilgiler verdi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı uzmanı Serdar Arslan, ajans hakkında bilgi vererek, Yozgat'ta ajansın sağladığı projeler ve işsizliği önlemek adına yapılan çalışmaları anlattı. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, odanın çalışmaları hakkında katılımcılara bilgilendirdi, istihdam alanında yaptıkları projelerinden bahsetti. Çelik, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gençlere staj ve istihdam alanında sağladıkları fırsatları hakkında detaylı bilgi vererek, gençlerin sorularını cevapladı.

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ÇALIŞTAY VERiMLi GEÇTi
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