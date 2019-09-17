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Çalışmalarını değerlendirdi

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, içme suyunda kullanılan elektrik enerjisini, güneş enerjisinden sağlamak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Çalışmalarını değerlendirdi

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, içme suyunda kullanılan elektrik enerjisini, güneş enerjisinden sağlamak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

17 Eylül 2019 Salı 00:00
Çalışmalarını değerlendirdi

Başkanı Köse, seçim öncesi halka verdikleri sözleri yerine getirmek için seçildikten sonra gerekeli ekip ve finansı sağlayarak çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Köse, "Öncelikle asfalt ekibimizi kurduk, şantiyemizi çalıştırdık. Bahçeşehir Mahallemizden başlamak üzere asfalta ihtiyaç olan yerlerin tamamını asfaltladık. Şu anda Taşocağı ve Sarıtopraklık mezarlıklarının asfaltlarını döküyoruz" dedi. 
Köse, eski sanayi sitesi bölgesinde imar planında bulunan bulvar için çalışmaların başladığını anlatarak, "Bulvarımızı açıp, şehir hastanesi yoluna bağlayacağız. Hal binamızın önünde bulvar çalışmamız sürüyor altyapısı bitti, birkaç gün sonra oranın da asfaltını atacağız. Yıktığımız eski belediye binamız ve yıkımına başladığımız eski hükümet binası yerine de uygun şekilde şehrimizin ihtiyacını karşılayacak modern, gençler ve kadınlara yönelik sosyal alanlar bulunan bina yapacağız" diye konuştu.
Cemil Çiçek Barajı'ndan şehrin içme suyunun karşılandığını ancak rakım farkından dolayı suyun elektrik enerjisi ile geldiğini vurgulayan Köse, " Enerji tüketiminden dolayı su geliri ile gideri neredeyse birbirini karşılamıyor. Belediye olarak harcadığımız kadar enerjiyi güneş enerjisinden sağlayacağız. Bunun için gerekli izinlerimizi ve lisansımızı aldık. Projemizi İller Bankası ile ortaklaşa yapacağız. Belediyemiz enerji konusunda büyük tasarruf sağlamış olacak" ifadelerini kullandı. 
Köse, önceki dönem başlayan Büyük Cami Projesini tamamlayacaklarını bunun için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü anlattı. 
 

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