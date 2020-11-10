Çalışmaları takdir topluyor

AYDINCIK ilçesinde çalışmalarını sürdüren Sanat Atölyesi’nde plastik malzemeye şekil verilerek, 3 boyutlu Anıtkabir maketi, aslanlı yol, nöbet tutan asker, Atatürk heykelinin yanında, döşeme, motif, çevre düzenlemesi gibi eserlere de imza atarak, dikkat çekmeye devam ediyor. Aydıncık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine ataması yapılan öğretmenler, ilçeyi ve çevreyi tanımak üzere gerçekleştirdiği bir dizi ziyarette esnasında atölyeyi de ziyaret etti. Aydıncık Kültür Evi ve Aydıncık Belediyesi Sanat Atölyesini ziyaret eden öğretmenlere, atölyede yapılan işler ve kapsamı hakkında bilgi verildi, üretim aşamaları uygulamalı olarak gösterildi. Heykeltıraş Erol Gürgen, öğretmenlere yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktarırken, Aydıncık Sanat Atölyesi'nin belediye ve İŞKUR desteği ile istihdamı sağlamak ve göçü minimize etmek amacı ile açıldığını belirtti. Gürgen, "Şu anda Türkiye'nin birçok kurum ve kuruluşlarına plaketler, ödül tasarımları yapıyoruz. Park bahçe tasarımları, kent mobilyaları üretmeye başladık. Anıtkabir'in birçok hediyelik eşyası yine Aydıncık sanat atölyesinde üretilmektedir. Birçok vizyon 2023 ödülleri, TRT müzik ödülleri, uluslararası ödüller, belediye başkanı birliği ödülleri, ulaştırma bakanlığı ödüllerinin tasarım ve üretimi burada yapılmaktadır. Türkiye'de ilk milli irade anıtı Aydıncık Sanat Atölyesi'nde üretilmiştir’’ dedi. Gürgen, Atölyede yeni motiflerin, el emeği göz nuru eserlerin ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini, kendilerine gelen talepler doğrultusunda yeni çalışmaların da şekillendiğini sözlerine ekledi.