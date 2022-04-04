Çalışmaları inceledi

Belediye Başkanı Yusuf Büyük, Aşagıhasinli ve camiikebir mahallelerinde başlayan çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyük ekiplerden bilgi aldı. Çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Büyük, "Havaların ısınması ile beraber beldemizde çalışmalarımız başladı. Yapılan çalışmalar ile kasaba halkımız daha rahat ve huzurlu olacak. Çalışmalarımız kasabamıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

