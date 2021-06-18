Çalışmaları denetledi

Erzurum Mahallesinde bulunan Devlet Su İşlerine ait kanalın temizlendiğini belirten Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, “Belediye olarak, insan odaklı çalışmalar yapmaktayız” dedi. Yaz ayının gelmesi ile birlikte ekiplerin çalışmalara hız verdiğini hatırlatan Oktay Yılmaz, “Erzurum Mahallesi İbrahim Bodur Bulvarı yürüyüş yolunda bulunan DSİ kanalında belediyemiz bünyesinde ekiplerince gerekli temizlikler yapılmıştır. Bunun yanı sıra Bağlarbaşı mahallesinde meydana gelen kanalizasyon sorunu yerinde inceleyerek sorunun en kısa zamanda çözümü için ekiplerimize gerekli talimatları verdi. Yerköy Belediye Başkanlığı olarak çalışmalarınız insan odaklıdır ve bunun bilincinde olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu. Çalışmaları, Belediye Başkan Yardımcısı Mühendis Oktay Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan inceledi. (Ferhat Kayhan)