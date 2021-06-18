Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1414
ALTIN
497.787
DOLAR
8.7059
STERLİN
12.1452
EURO
10.3780

Çalışmaları denetledi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, Belediye Başkan Yardımcıları Mühendis Oktay Yılmaz ve Cemil Kaplan, belediye ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

18 Haziran 2021 Cuma 00:50
Çalışmaları denetledi

Erzurum Mahallesinde bulunan Devlet Su İşlerine ait kanalın temizlendiğini belirten Başkan Yardımcısı Oktay Yılmaz, “Belediye olarak, insan odaklı çalışmalar yapmaktayız” dedi. Yaz ayının gelmesi ile birlikte ekiplerin çalışmalara hız verdiğini hatırlatan Oktay Yılmaz, “Erzurum Mahallesi İbrahim Bodur Bulvarı yürüyüş yolunda bulunan DSİ kanalında belediyemiz bünyesinde ekiplerince gerekli temizlikler yapılmıştır. Bunun yanı sıra Bağlarbaşı mahallesinde meydana gelen kanalizasyon sorunu yerinde inceleyerek sorunun en kısa zamanda çözümü için ekiplerimize gerekli talimatları verdi. Yerköy Belediye Başkanlığı olarak çalışmalarınız insan odaklıdır ve bunun bilincinde olarak gerekli çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu. Çalışmaları, Belediye Başkan Yardımcısı Mühendis Oktay Yılmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Kaplan inceledi. (Ferhat Kayhan)

Anahtar Kelimeler:
Çalışmaları Denetledi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma’dan güçlü aile vurgusu
Jandarma’dan güçlü aile vurgusu
Tarihi okulda Puhu kuşu
Tarihi okulda Puhu kuşu
Su Kabağının dönüşümü
Su Kabağının dönüşümü
SULAMA SiSTEMLERi YENiLENiYOR
SULAMA SiSTEMLERi YENiLENiYOR
Çocuk işçiliğine dikkat çekildi
Çocuk işçiliğine dikkat çekildi
Başarıya ödül
Başarıya ödül
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim