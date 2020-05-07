çalışmaları Değerlendirdi

ÇAYIRALAN Belediye Başkanı Ömer Codar, ülkemizde, hatta dünyada olduğu gibi Çayıralan’da da korona virüs ile mücadelenin had safhada yapılmakta olduğuna dikkat çekerek, ‘’İlçemizde her kurum ve halkımız bu konuda üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaktadır. Çayıralan Belediyesi olarak yaklaşık 45-50 gündür, imkanlarımız doğrultusunda bu güne kadar önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz’’ dedi.

Başkan Codar, bu süre içerisinde ilçedeki tüm cami, işyeri, kamu kurumları, halkın yoğun olduğu caddeler, toplu yaşam alanları defalarca dezenfekte edildiğini, halen de bu çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Başkan Codar, ‘’Tüm halkımıza köylerimiz de dahil olmak üzere 16 bin adet maske dağıtımı bin adet siperlik şeffaf maske dağıtımı yapılmıştır.

İlçemizin merkezi 3, kamu kurum girişleri olmak üzere 6 merkeze dezenfeksiyon cihazı yerleştirdik. Salı günleri kurulan halk pazarımız,5 hafta önce Kaymakam, Belediye Başkanı, Devlet Hastanesi Başhekimi, Toplum Sağlığı Merkezi Başhekimimizin de bulunduğu İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile tedbir amaçlı kapatılmıştır. Maalesef art niyetli olup da korona virüsten bile siyasal nemalanma peşinde koşan bazı şahıslar olumsuz propaganda yapmaktadırlar’’ diye konuştu.

Başkan Ömer Codar, ‘İlçede 3 manav varmış, üçünün de CHP’liymiş, belediye başkanı pazarı onun için açmıyormuş, bundan dolayı da tüm köylerimiz Sarıkaya pazarındaymış’ gibi söylentilerin kasıtlı çıkartıldığını ileri sürdü. Başkan Codar, ‘’Korona virüs ilçemiz ekonomisini çok kötü etkiledi, özellikle salı pazarının kapalı olması maddi anlamda ilçe ekonomisini çok kötü etkiledi. Bunun bilincindeyiz, ama şu soruyu kendimize sormak zorundayız. Yozgat ve İlçeleri içerisinde vaka ve ölüm olmayan nadir ilçelerden biriyiz. Soru şu; ekonomik kazanç mı? Yoksa Sağlık mı? Tabi ki biz yöneticiler toplum sağlığını düşünmek zorundayız. İlçemizde 3 manav değil 4 manav vardır. 4’üncü manav da, market konumunda olan en az bir manav kadar sebze ve meyve satışları olan AKP ilçe Başkanı ve babası-amcasına ait Şahinler Markettir. Bunun yanında 3 tanede ulusal marketlerin manav reyonu vardır. Yani bu kadar art niyetli bir düşünce olamaz, memlekette 7 tane manav vardır. Bu manavların fiyat kontrolleri ilçe tarım müdürlüğüne aittir. Geçtiğimiz günlerde ilçe tarım görevlisi ziraat mühendisi ve 2 zabıtamız eşliğinde tüm manav ve market manavların fiyat kontrolleri tetkik edilmiş, fahiş fiyat politikası izlenmediği tespit edilmiştir. Korona virüs ten 2 ay önce ulusal bir markette kilosu 6 lira olan Muz şu anda aynı markette 13 liradır. Lütfen kötü emellerinizi ve korona virüsten dahi siyasi nemalanma olayından vazgeçin’’ ifadelerini kullandı.