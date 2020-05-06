Çalışmalara yakın takip

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, korona virüs ile mücadele sürecin başından itibaren yapılan çalışmaları aktardı, halkın sağlığı için gece gündüz çalışmaların yürütülerek, bunların da yakından takip edildiğini söyledi. Başkan Köse, “Yozgat Belediyesi olarak 5 Mart 2020 tarihinde belediyemiz hizmet binasında Başkan Yardımcılarımız ile Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında, öncelikle ekipman ve malzeme ihtiyaçlarımızı belirleyerek, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev dağılımı gerçekleştirdik’’ dedi. Başkan Köse, toplu taşıma araçları, çocuk oyun parkları, umumi tuvaletler, kamu kurum ve kuruluşları, otobüs terminali, otobüs durakları, sinemalar, oteller, camiler, huzurevi, sevgi evleri, kadın konuk evleri, mülteci kampı, göç idaresi, taksiler, okul servisleri, adalet sarayı, cezaevi, hastaneler, il jandarma komutanlığı, kuaförler, belediyemize bağlı tüm birim ve müdürlüklerin şantiyeleri ile sosyal tesisler ile halkın yoğun olarak bulunduğu tüm alanların, itina ile ilaçlanarak 24 saat esasına göre dezenfekte edildiğini bildirdi. Başkan Köse, ‘’Zabıta ekiplerimiz, salgının işletmeler tarafından fırsata çevrilmemesi için denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. ‘Sokağa Çıkma İhtiyaçlarını Biz Getirelim’ projesini başlatarak, 60 yaş üzeri, engelli ve kronik rahatsızlığı olan hemşehrilerimizin temel gıda ve eczane alışverişlerini ekiplerimiz hallederek evlerine teslim ediyor. Bu şekilde hemşehrilerimizin salgın boyunca sokağa çıkmasını engelliyoruz. Bahar Temizliği projesiyle şehrimizde bulunan sokak ve caddeleri deterjanlı ve ilaçlı sularla yıkadık. Özel Araç Yıkama Noktası oluşturarak, tüm hemşehrilerimizin özel araçlarını ücretsiz bir şekilde ilaçlayarak dezenfekte ettik. Apartman merdivenlerini yıkayan hemşehrilerimizin apartmanlarını ücretsiz olarak ilaçlayarak dezenfekte ediyoruz. Belediyemizde su borcu olan abonelerimizin suları süreç içerisinde kesinlikle kesintiye uğratılmıyor. Ayrıca Kira, Emlak, Çtv borçları için icra dahil olmak üzere hiçbir yaptırım uygulanmıyoruz” diye konuştu. Başkan Köse, işyerleri kapanan esnafa destek sağlandığını, genelge ile kapatılan işyerleri sahipleri ile süreç içerisinde işsiz kalan vatandaşlara, piyasa değeri yaklaşık 500 lira olan temel gıda ve hijyen paketleri hazırlayarak, evlerine ulaştırdıklarını bildirdi. Köse, ‘’Halkımızın yoğun bulunduğu bölgelere ayaklı dezenfekte istasyonları kurarak, hemşehrilerimizin dezenfektanlara ulaşımlarını ücretsiz hale getirdik. Eldiven ve maskeleri hemşehrilerimizin sokağa atmaması için şehrimizin birçok noktasına atık maske ve eldiven kutuları yerleştirdik. Korona virüs salgını nedeni ile sahada özveri ile çalışmalarını sürdüren personellerimize salgın boyunca 700 lira ek ödeme yapıyoruz” ifadelerini kullandı.