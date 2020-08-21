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Çalışmalara start verildi

Yerköy Belediyesi, ilçede gerçekleştirilecek yol yapım çalışmalarını Küçük Sanayi Sitesi bölgesinden başattı.

21 Ağustos 2020 Cuma 00:48
Çalışmalara start verildi

YERKÖY İlçesinde belediye tarafından programa alınan yol çalışmaları için tören yapıldı. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, inançla çalışıp, azimle başardıklarını, yarınlara umutla baktıklarını söyledi. Başkan Yılmaz, İlçenin kanayan bir yarasını daha çözüme kavuşturmanın, bir hayallerinin daha gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Yılmaz, ‘’Altyapı çalışmalarını tamamladığımız, Yüzüncüyıl Sanayi Sitemizden başlayarak 207 bin metrekarelik yol yapım projemizi hayata geçiriyoruz. En kısa sürede altyapı çalışmaları tamamlanan diğer mahallelerimizin de yollarını tamamlayarak, çalışmalarımızı ve yeni projelerimizle hizmetlerimizi sürdüreceğiz’’ dedi. 

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Çalışmalara Start Verildi
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