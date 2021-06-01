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ÇALIŞMALARA HIZ VERiLDi

Çekerek ilçesinde yapımı planlanan Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalara hız verildi. Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, çalışmaların biran önce tamamlanabilmesi için yakından takip ettiklerini söyledi.

01 Haziran 2021 Salı 00:48
ÇALIŞMALARA HIZ VERiLDi

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, geçtiğimiz yıl Ekim ayında proje çalışmaları tamamlanıp, inşaat çalışmalarına başlanılan Millet Bahçesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, peyzaj alanı 176 bin 726,60 metre, sosyal donatı alanı, 3 bin 970,74 metre olan Millet Bahçesi projesinin ilçedeki en büyük çalışmalardan9 birisi olduğunu söyledi. Millet Bahçesinin diğer şehirlerde yapılanlardan farklı olduğunu bildiren Çakır, Çekerek ilçesindeki Millet Bahçesi içerisinde kapsamlı bir Bilim Merkezinin bulunduğunu anlattı. Çakır, ‘’Çocuklarımızı, gençlerimizi bilime yönlendirmek maksadıyla 7'den 70'e herkesin ziyaret edebileceği bir bilim merkezi yapılarak, ilçemizde bilim insanlarının yetişmesine vesile olacağız. Turizm ve Macera severlerin uğrak yeri haline gelmesi için Ülkemizde toplamda 9 yerde bulunan Cam Terasa 10’uncusu Çekerek Millet Bahçesi eklenecektir’’ dedi. Çekerek Barajında Yelkenli Tekneler ile turlar düzenlenip, İskelede balıkçılar balıklarını tutabileceklerini kaydeden Çakır, ‘’Millet Bahçesi’nin 176 bin 726,60 metre doğallığın içerisinde ‘Daha Çok Yeşil’ anlayışı doğrultusunda bitki ve peyzajı ile ilçemize yeni bir soluk getirecektir. Millet Bahçesi içerisinde, Kıraathane, Seyir Terasları, Yüzer İskeleler, Yürüyüş Yolları, Çocuk Oyun Parkları, Yöresel Ürünler Pazarı, Kır Bahçelerinin doğa ile iç içe olmasıyla yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Projemiz tamamlandığında Çekerek'i turizmin merkezi haline getirecek özelliklere sahip kapsamlı bir Millet Bahçesi olacak’’ diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Çalışmalara Hız Verildi
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