Çalışmalara devam

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Yerköy için hep birlikte çalıştıklarını belirterek, Kale Mahallesinde bulunan, 15 dönümlük alan üzerinde yapımına devam ettikleri Çamlık Hilal Seyir Tepesi ve Mesire Alanındaki çalışmaların sonuna gelindiğini söyledi. Yılmaz, ‘’Proje kapsamında, Mescit, Otopark alanları, Çocuk Oyun Grupları, Kamelyalar ve Piknik Alanlarının bulunduğu Hilal Seyir tepesi ve mesire alanı projemizin tamamlanmasıyla birlikte, halkımızın doğa ile iç içe bir ortamda huzur içerisinde vakit geçirebilecekleri bir hizmeti ilçemize kazandırmış olacağız’’ dedi.