Çalışmalara devam

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ilerleyen dönemlerde ilçenin ekonomik açıdan kalkınmasına katkı sağlayacağını düşündükleri Yüzüncü yıl Küçük Sanayi Sitesi ve Paşa Konutları bölgesinde altyapı çalışmaların tamamlandığını bildirdi. Başkan Yılmaz, ‘’Bu bölgede başlatmış olduğumuz yol yapım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Esnafımızın da destekleriyle Yüzüncü Yıl Küçük Sanayi Sitemizi ilçemizin ekonomik yüzü haline getirebilmek ve ilçemize katma değer kazandırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’ dedi.