Çalışmalara devam

AKDAĞMADENİ İlçesinde, vatandaşlar açısından adeta çileye dönüşen yolların bakım, onarım, yenileme çalışmaları devam ediyor. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle yıpranan ve neredeyse kullanılmayacak duruma gelen Yeşiltepe ve İstanbulluoğlu Mahallesinde bulunan yollardaki çalışmalar tamamlandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe merkezinden Delihamza mevkiine ve Yahyasaray’a ulaşım noktasında neredeyse tek yol konumunda bulunan bölgede bitirilen çalışmalar sonrasında mahalle sakinleri ile birlikte yolu sıklıkla kullanan vatandaşları büyük bir sıkıntıdan kurtarmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Yeşiltepe Mahallesi ara yollarında ve ıslahını tamamladığımız dere üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında eski görünümünden uzak bir mahalle konumuna gelecektir. Akdağmadeni için canla başla çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.