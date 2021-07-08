Çalışmalara devam

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, yürütülen çalışmaları inceleyip, bilgi aldı. Coşar, ‘’Boğazlıyan’ın dört bir yanında rahat yaya trafiğini sağlamak, aynı zamanda güvenli ve konforlu ulaşım için kaldırım ve yol yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz’’ dedi. Çalışmaların havaların ısınmasıyla birlikte başlattıklarını bildiren Coşar, ilçe merkezinde daha önce başlatılan yol yapım çalışmalarıyla birlikte, kış sezonunda bozulan yollarda da iyileştirme ve yenileme çalışmaları yaptıklarını bildirdi.