Çalışmalara bayram molası

KARAYOLLARI tarafından 2020 yılı programında yer alan, Uluslararası E-88 Karayolu’nun Yozgat-Sorgun arasındaki iyileştirme çalışmalarına bayram öncesinde ara verildi. Karayolları tarafından bölgede belirlenen alanda çalışmalar tamamlanıp, asfaltı döküldü. Bayram trafiğinin karayolunda yoğun olma ihtimali göz önünde bulundurularak, çalışmalara ara verilip, iş makineleri bölgeden çekildi. Çalışmalara bayram sonrasında devam edileceği kaydedildi. Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya, Yerköy-Yozgat-Sorgun arasındaki toplam 61 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yolun Bitümlü Sıcak Karışım standardında olduğunu bildirdi. Özkaya, ‘’2019 yılı sonu itibariyle 56 kilometrelik kesimi bölünmüş yol Bitümlü Sıcak Karışımlı olarak tamamlanmıştır. Ana iş için 14 kilometre aşınma eksiği kalmıştır. Ana iş için yüklenici firma tasfiye talebinde bulunmuş olup, ilgili bakanlıklarca inceleme devam etmektedir. İkmal işinde ise yüzde 120 keşif artışı doğrultusunda eksik kalan parke, bordür ve benzeri imalatların tamamlanması hedeflenmiştir. Çalışmalar devam etmektedir’’ dedi.