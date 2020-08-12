Çalışmalar yoğunlaştı

AKDAĞMADENİ ilçesinin yeni yerleşim alanlarından bir olan Seyrantepe Mahallesi’nde altyapıya yönelik çalışmalara hız verildi. Devam eden yeni yapılaşmalarla sürekli gelişen Seyrantepe Mahallesi’nin Saray Sokak ve Öğretmen İsmail Yıldız Caddesi’nde çalışmalara hız verildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yapılan yeni yapılaşmalarla birlikte oluşan alt ve üstyapı ihtiyaçlarının yapılan çalışmalarla gidermeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Yalçın, ‘’Bölgede kanalizasyon, içme suyu hattı, yağmur suyu drenaj hattı, doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı alanlarda yol düzenleme çalışmaları planlı olarak devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında bölge eski atıl ve düzensiz görünümünden kurtulup ilçemizin örnek mahallelerinden bir tanesi haline gelecektir’’ dedi.