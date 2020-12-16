ÇALIŞMALAR HIZ KESMiYOR

AKDAĞMADENİ Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar ilçenin farklı noktalarında devam ediyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen altyapı çalışmalarıyla birlikte mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara da hız verildi. Akdağmadeni Belediyesi, Yeni mahallede bulunan Pekmez Deresi'nin ıslah çalışmalarına başladı. Yapılan dere ıslah çalışmaları ve yol Yapım çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Pekmez Deresi dere yatağı temizlenerek, 2 metrelik kare menfezlerin yerleşiminin yapıldığını, dere üzeri dolgu çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. Başkan Yalçın, ‘’Bu çalışmayla birlikte mahalle sakinlerimizi çevre kirliliğinden kurtarıp olası taşkınların önüne geçerek dere yatağını güvenlik altına alıyoruz. Dere yatağının dolmasıyla birlikte ortaya çıkan alanda ilerleyen zamanlarda mahalle sakinlerinin kullanabileceği çevre düzenlemeleri gerçekleştireceğiz’’ dedi. Başkan Yalçın, ıslah çalışmasıyla birlikte Güneyli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Akdağmadeni Kız İmam Hatip Lisesi’nin çileye dönüşen yol sorununu da çözmek için çalışmaya başlattıklarını kaydetti. Başkan Yalçın, ‘’Tabir-i caizse dağları delip öğrencilerimizin özellikle kış aylarında tehlikeye dönüşen yolculuğunu güvenli hale getireceğiz. Akdağmadeni Kız İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun yeni bağlantı yolu çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. ‘Dağlarında, yollarında çalışmaya sözümüz var’ diyerek çıktığımız bu yolda Akdağmadeni’nin dağlarında, tepelerinde, derelerinde aşkla, şevkle, muhabbetle çalışmaya devam ediyoruz’’ diye konuştu.