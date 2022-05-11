Çalışmalar hız kazandı

Sezonun açılmasıyla birlikte belediye ekipleri tarafından altyapı çalışmaları tamamlanan Reis Bey Caddesi için üstyapı çalışmaları başladı. İlçede çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirten Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, “İlçemizin belirli noktalarında çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Havaların ısınmasıyla berberde çalışmalarımız hız kazandı. İnşallah bu sen Her yere halı gibi asfaltlarımızı sereceğiz. Daha yaşanır bir Sorgun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Halkımızın rahatı bizim mutluluğumuzdur. Ayrıca ilçemiz Reis Bey Caddemizde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız caddemizde üstyapı çalışmalarına da başladık. Reis Bey Caddesi konforlu yolları, modern aydınlatmaları ve geniş kaldırımları ile örnek olacak” dedi.