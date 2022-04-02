ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası olan Öz Sağlık İş Sendikası, üniversitede devam ettirdiği çalışmalarına önemli bir ziyareti de ekledi. Öz Sağlık-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol ve sendika üyeleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başmüdürü Salih Sevim’i ziyaret etti. Ziyaret ve üniversite örgütlenmesine ilişkin bilgi veren Öz Sağlık-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, Hastane Başmüdürü Sevim’e KÇP Ek Protokolü ile sendika üyesi olmayan işçilere vermiş oldukları destekler için teşekkür etti. Akyol yaptığı açıklamada, “Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başmüdürü Salih Sevim ile işçilerimiz-üyelerimiz adına çok faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Sendikamız sağlık ve sosyal hizmet işkolunda yetkili sendikadır. 200 bine yaklaşan üye sayısı ile işçilerimizin-üyelerimizin kazanımlarını en üst seviyeye taşımak adına gece gündüz mücadelemizi sürdürmekteyiz. Örgütlenme çalışmalarına hız kazandırdığımız Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanemizde hem üyelerimiz hem de diğer sağlık işçilerinin sorunları, kazanılmış haklarının devamı ve yeni haklar elde edilmesi manasında tüm çalışmaları büyük bir titizlikle yürütmekteyiz. Dekanlık bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri de Hastane Başmüdürü Sayın Salih Sevim ile istişare ettik, sendikal manada çözüm önerilerimizi sunduk. Kendilerine samimi yaklaşımları ve misafirperverlikleri nedeniyle şükranlarımızı sunuyoruz. Öz Sağlık-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı olarak Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde yeni yetki sürecinde, işçi kardeşlerimizin de desteğini alıp yola birlikte devam edebilmek için tüm mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

