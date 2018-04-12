Çalışmalar başladı

Barajın gövde sol sahil kazı ve enjeksiyon imalatı, kondüvi kazı ve beton imalatı ile batardo imalatının önceki dönemlerde tamamlandığı, gövde sol sahil kazı imalatı devam edildiği kaydedildi.

Gölet tamamlandığında depolanacak 0.84 milyon metreküp su ile bin 760 dekar zirai arazi sulanacak. Baydiğin bölgesinde bulunan Kızıloynak ve Yavşanlı Dereleri üzerinde inşa edilmeye çalışılan gölet gövdesi homojen toprak dolgu, talvegden yüksekliği 18 metre, temelden yüksekliği 22 metre ve kret uzunluğu 441,55 metre olarak planlandı. Gölet inşaatının bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.