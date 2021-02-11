ÇALIŞMALAR BAŞLADI

SARIKAYA ilçesinde günümüze mimari özelliğini kaybetmeden gelen 2 bin yıllık Roma hamamı kalıntılarının bulunduğu bölgede çevre düzenlemesi yapılıp, turizme açılabilmesine yönelik proje çalışmalarına başlanıldı. Dünyada sadece iki tane bulunan kral hamamından birisi olan Sarıkaya ilçesindeki tarihi yapının gün yüzüne çıkartılmasına yönelik sürdürülen kurtarma kazılarına üç yıl önce ara verilmişti. Kalıntıların mevcut haliyle, çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri Sarıkaya ilçesine geldi. Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte bakanlıktan görevlendirilen ekip, Roma Hamamı kalıntılarının bulunduğu bölgede incelemelerde bulunup, çevre düzenlemesiyle ilgili görüş alışverişinde bulundular.

TARİHİ MİRAS

2017 yılında başlatılan kazı çalışmaları neticesinde 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan tarihi Roma hamamı, 2020 yılı Temmuz ayında açıklanan daimi listede yer aldı. Dünyada sadece biri İngiltere’de, diğeri ise Sarıkaya ilçesinde bulunan tarihi Basilica Therma Roma Hamamı çevresinde bulunan kalıntıların gün yüzüne çıkartılmasına yönelik yürütülen kazı çalışmaları üç yıl önce durdu. Koruma amacıyla tel örgülerle çevrilen tarihi yapının mevcut haliyle ziyarete açılması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda bakanlık tarafından bir ekip görevlendirilerek, yapılacak düzenlemelerle ilgili proje hazırlamak için çalışmalar başlattı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Restorasyon Daire Başkanı Cengiz Uğur, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi de bir süre önce, Sarıkaya ilçesindeki tarihi Sarıkaya Roma Hamamı’nda incelemelerde bulunmuş, yol haritası hazırlanmıştı.