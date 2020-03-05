Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110785
ALTIN
320.435
DOLAR
6.0756
STERLİN
7.8307
EURO
6.7617

Çalışanların ücretine zam

YOZGAT Belediyesinde çalışan 91 kadrolu işçi için iki yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

05 Mart 2020 Perşembe 03:37
Çalışanların ücretine zam

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin makamında düzenlenen imza törenine Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Hizmet İş Sendikası Yozgat İl Temsilcisi Ferman Zararsız, Belediye Başkan Yardımcıları ve Sendika yöneticileri katıldı. Yozgat belediyesinde görev yapan 91 işçi için çeşitli sosyal haklar konusunda da mutabakata varılırken, ilk görüşmelerde 6’şar aylık dilimler ile iki yıllığına yüzde 5’lik zam yapılmasına karşılık imza töreni öncesinde Belediye Başkanı Celal Köse işçilere bir jest daha yaparak zammı yüzde 6’ya çıkardı. 

Anahtar Kelimeler:
Çalışanların ücretine Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sulamada yenileme çalışması
Sulamada yenileme çalışması
Çayıralan-ABD hattı
Çayıralan-ABD hattı
Harekata Bayraklı destek
Harekata Bayraklı destek
Uygulama Eğitimi
Uygulama Eğitimi
2 ilçeye hükümet konağı
2 ilçeye hükümet konağı
Gazi ve Ailesine Ziyaret
Gazi ve Ailesine Ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim