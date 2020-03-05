Çalışanların ücretine zam

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin makamında düzenlenen imza törenine Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Hizmet İş Sendikası Yozgat İl Temsilcisi Ferman Zararsız, Belediye Başkan Yardımcıları ve Sendika yöneticileri katıldı. Yozgat belediyesinde görev yapan 91 işçi için çeşitli sosyal haklar konusunda da mutabakata varılırken, ilk görüşmelerde 6’şar aylık dilimler ile iki yıllığına yüzde 5’lik zam yapılmasına karşılık imza töreni öncesinde Belediye Başkanı Celal Köse işçilere bir jest daha yaparak zammı yüzde 6’ya çıkardı.