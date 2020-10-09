Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1158
ALTIN
488.682
DOLAR
7.9125
STERLİN
10.2649
EURO
9.3397

Çalışanların ücreti zamlandı

Akdağmadeni Belediyesi’nde çalışan işçilere yönelik iki yılı kapsayan toplu sözleşme imzalanarak, ücretlere birinci yıl yüzde 15, ikinci yıl yüzde 10 zam öngörüldü.

09 Ekim 2020 Cuma 00:02
Çalışanların ücreti zamlandı

HİZMET İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Akdağmadeni Belediyesi Personel Limited şirketi arasında, işçileri kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, İşyeri Sendika Temsilcileri Kasım Yaman ve Abdullah Kocaman imza töreninde hazır bulundu. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin taban yevmiyelerine sosyal haklar hariç birinci yıl yüzde 15, ikinci yıl yüzde 10 oranında ücret zammı uygun görüldü. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Belediyede çalışan işçilerimize belediyenin imkânlarını zorlayarak en iyi ücret zammını vermeye çalıştık. Belediyemizin imkânları doğrultusunda bundan sonra da imzalayacağımız toplu iş sözleşmesinde işçilerimizin beklentilerini karşılayacak toplu iş sözleşmelerine imza atacağız. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. Hizmet-İş Yozgat Şube başkanı Ferman Zararsız da, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. 

Anahtar Kelimeler:
Çalışanların ücreti Zamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SERiM TAMAMLANDI
SERiM TAMAMLANDI
Kuvvetli Rüzgar uyarısı
Kuvvetli Rüzgar uyarısı
Vali Polat denetledi
Vali Polat denetledi
Kaymakam uyardı
Kaymakam uyardı
Denetlemelere devam
Denetlemelere devam
Yangın tatbikatı
Yangın tatbikatı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim