Çalışanların ücreti zamlandı

HİZMET İş Sendikası Yozgat Şube Başkanlığı ile Akdağmadeni Belediyesi Personel Limited şirketi arasında, işçileri kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesi imzalandı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, İşyeri Sendika Temsilcileri Kasım Yaman ve Abdullah Kocaman imza töreninde hazır bulundu. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile işçilerin taban yevmiyelerine sosyal haklar hariç birinci yıl yüzde 15, ikinci yıl yüzde 10 oranında ücret zammı uygun görüldü. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’Belediyede çalışan işçilerimize belediyenin imkânlarını zorlayarak en iyi ücret zammını vermeye çalıştık. Belediyemizin imkânları doğrultusunda bundan sonra da imzalayacağımız toplu iş sözleşmesinde işçilerimizin beklentilerini karşılayacak toplu iş sözleşmelerine imza atacağız. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi. Hizmet-İş Yozgat Şube başkanı Ferman Zararsız da, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın’a, toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.