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Çalışanın ücretlerine zam

HİZMET-İş Sendikası Yozgat Şubesi ile Çekerek Belediyesi arasında devam eden toplu iş görüşmeleri tamamlanarak, iki yılı kapsayan sözleşme ile çalışanların ücretlerine birinci yıl yüzde 10, ikinci yıl ise yüzde 12 zam yapıldı.

20 Mart 2020 Cuma 03:18
Çalışanın ücretlerine zam

Yapılan zamma, sosyal hakların dahil olmadığı belirtilerek, işçilerin sosyal haklarına da yüzde 20 oranında zam yapıldığı belirtildi.  Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ‘’Göreve geldiğimiz günden itibaren, çalışanın alın teri kurumadan emeğinin karşılığını zamanında ödedik. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile işçilerimizin ücretlerine imkanlarımız doğrultusunda en iyi zammı yaptık. İşçilerimizin aldıkları ücretleri son kuruşuna kadar helal ettirmelerini ve evlerine helal kazanç götürmelerini istiyoruz. Çalışan işçimizin ismine bakmadan bizimle beraber Çekerek için gece gündüz, yaz kış demeden hizmet eden emekçi kardeşlerimizle beraber yolumuza devam edeceğiz. İmzaladığımız toplu iş sözleşmesi belediyemize tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun’’ dedi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, ‘’Toplu iş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır ’a, Mali Hizmetler Müdürü Mustafa Ünal’a ve İşyeri Sendika Temsilcimiz Hasan Çelik’e teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi Çekerek belediyesine, sendikamıza ve emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun’’ ifadelerini kullandı. 

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Çalışanın ücretlerine Zam
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