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Çalışana yüzde 25 zam

Yozgat Belediyesi’nde çalışan 511 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. Üç yılı kapsayan sözleşmenin birinci yılı ilk 6 aylık döneminde çalışanların ücretlerine yüzde 25 zam yapılırken, diğer her dönem için yüzde 5 zam öngörüldü.

28 Eylül 2020 Pazartesi 00:22
Çalışana yüzde 25 zam

YOZGAT Belediyesi’nde çalışan 511 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle hazırlanan sözleşme imzalandı. Çalışanlar adına Hizmet-İş Sendikası temsilcileri, işveren kurum adına da Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse imza attı. 2 yıl 9 ayı kapsayan sözleşme ile birinci 6 aylık dönemde çalışanların ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldı. 2 yıllık diğer her dönem için yüzde 5 oranında artış öngörülürken, son 9 aylık dönemde artış yüzde 6 olarak belirlendi. Sosyal haklara ise yüzde 100’a varan artışlar yapıldığı bildirildi. Törene katılan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Hali Özdemir, ‘’En güzel en iyi yapılan toplu iş sözleşmesi, işçiye ve işverene zarar vermeden masada yapılan toplu iş sözleşmesidir. Son yıllarda Hak-İş ve Hizmet-İş’in programlarına bakarsınız kavgasız gürültüsüz iş barışını bozmadan toplu iş sözleşmelerini imzalanmaktadır. Yozgat ilimizde bu konuda çok şanslı, sabah kalkıyorsunuz işiniz var, iş yerinde huzurunuz var, ücretinizi ve sosyal haklarınız zamanın alıyorsunuz, toplu-iş sözleşmesi işçiyi ve işvereni üzmeden masada imzalanıyor. En önemlisi işçilerimizin haklarını gözeten, alın teri ve emeğinin karşılığını zamanında ödeyen bir belediye başkanınız var.  Başta belediye başkanımız ve şube başkanımız olmak üzere toplu-İş sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.   İmzalanan toplu iş sözlenmesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, ‘’Toplu İş Sözleşmesinde Rabbim'e hamdolsun mesai arkadaşlarımızı mağdur etmedik. Emekçi kardeşlerimizin hakkını vermekten hiç bir zaman imtina etmedik, etmeyeceğiz. Sözleşme süresi boyunca emek veren ekibimize ve sendika yetkililerine teşekkür ediyor, birlikte çalışmaktan gurur duyduğum mesai arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Biz memleketimize hizmet yolunda büyük bir aileyiz’’ diye konuştu. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız da, gece gündüz, cumartesi pazar demeden çalışan emekçilerin özlük haklarını koruyup, toplu iş sözleşmesi imzalamaya devam ettiklerini bildirdi. 

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Çalışana Yüzde 25 Zam
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