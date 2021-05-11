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Çalışan anneler

YOZGAT Şehir Hastanesi'nde görevli iki çocuk sahibi hemşire Arzu Güçlü, nöbette olduğu için çocuklarının Anneler Günü'nü dün kutladığını anlattı.

11 Mayıs 2021 Salı 00:34
Çalışan anneler

Yoğun bakım hemşiresi Arzu Koçak da 30 yıldır görev yaptığını ve genelde özel günlerde hastanede görevli olduğunu dile getirerek, "Görevimizin başındayız, fedakarca çalışıyoruz. Çocuklarımızın bize ihtiyacı var, buradaki hastalarımızın da yine bize ihtiyacı var. Sonuna kadar buradayız. Dün 8 yaşındaki oğlum bana 'anne yarın nöbetçi misin sana bir şey vereceğim' diyerek hediyesini verdi, beni çok duygulandırdı. İnşallah gelecek Anneler Günü'nde birlikte oluruz" dedi. Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi 3 çocuk annesi Dilek Erdoğan ise "Bugün buradaki bebeklere annelik yapıyorum, küçük kızım çok üzüldü. Çocuklarım hediyelerini buraya gönderdi" diye konuştu. Duygulanarak gözyaşlarını tutamayan Sevgi Aslan da Anneler Günü'nde çocuklarından ayrı olduğunu anlatarak, "Şu an annesi olmayan bebeklerin yanındayım onlara şefkat gösteriyorum. Oğlum oruç tutmuş, Anneler Günü hediyesi olarak bana orucunu vermek istedi. Benim için en büyük hediye oldu" ifadelerini kullandı. (aa)

Anahtar Kelimeler:
Çalışan Anneler
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