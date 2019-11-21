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Çaldılar, sattılar

YOZGAT Belediyesi Toptancı Hali'ndeki bakır telleri çaldıkları ileri sürülen 5 zanlı yapılan takip sonucunda yakalandı.

Çaldılar, sattılar

YOZGAT Belediyesi Toptancı Hali'ndeki bakır telleri çaldıkları ileri sürülen 5 zanlı yapılan takip sonucunda yakalandı.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Çaldılar, sattılar

Yozgat Merkez Azizli Köyü yolu üzerinde bulunan Yozgat Belediyesi'ne ait henüz kullanıma açılmayan Toptancı Hali binasında Habarleşme ve Enerji Nakil Kablolarının çalışnıdğı yönündeki ihbar üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan araştırma ve incelemelerin ardından 5 şüpheli tespit edilerek, takibe alınıp, yakalandı. Şüpheliler, sorgulamalarında çaldıkları 60 kilo bakır kabloyu Yozgat Sanayi Sitesi'nde bulunan hurdacıya sattıklarını beyan ettiler. Yapılan baskında satın alınan çalıntı bakır malzemeler teslim alınarak el konuldu. Şüphelilerle ilgili soruşturmaya başlandı.  

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