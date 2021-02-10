ÇAKIR SORUN DiNLEDi

Çekerek Belediye Başkanı Eyüp Çakır, birlik ve beraberlik içinde şehrin geleceğine değer katmaya devam ettiklerini söyledi. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan ile birlikte parti teşkilat mensubu ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ettiklerini dile getiren Çakır, hayırlı işler temennisinde bulunduklarını ifade etti. Gerçekleştirdikleri esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde talepleri yerinde dinliyor, vatandaşların dertlerine, sıkıntılarına ortak olduklarına vurgu yapan Çakır, ‘’Çözüm noktasında istişarelerde bulunuyor, varsa eksikleri bizzat yerinde tespit ediyoruz. Bizim en büyük gücümüz vatandaşımızın bize gösterdiği samimi destektir. Onlardan aldığımız bu güçle, şehrimiz için, şehrimizin geleceği için gayretle çalışıyoruz. Çekerek her geçen gün değişimi ve gelişimi yaşamaya devam ediyor. Birlik ve beraberlik içinde şehrimizin geleceğine değer katmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.