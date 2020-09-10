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Çakıcı, günceli değerlendirdi

Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürü Saygı Öztürk’ün son kitabında hayatını kaleme aldığı Alaattin Çakıcı, güncel konuları değindi, tepkisini dile getirdi.

10 Eylül 2020 Perşembe 15:57
Çakıcı, günceli değerlendirdi

GEÇTİĞİMİZ aylarda çıkarılan infaz yasası ile tahliye edilen Alaattin Çakıcı, basın danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile yaptığı açıklamada, Musa Orhan isimli uzman çavuşun neden olduğu cinsel tecavüzden ve ekonomik koşullardan vatanımızın Doğudan Batıya gelen Siirtli bir kızın tokatlanmasını esefle kınayarak, çok önemli mesajlar verdi.

Gazetemiz eski Yazı İşleri Müdürü Saygı Öztürk’ün ‘Alaattin Çakıcı’ adlı kitabında, yaşamını konu ettiği Çakıcı, “Sovyetler dağılmadan evvel yeşil kuşak Türkiye’nin batısından başlayıp Hindistan sınırında biterdi batı ve üst akıl yaşadığımız coğrafyayı ve İslam alemini kan gözyaşı ölümler ülkelerinde savaş olan insanların başka ülkelere sığınmasına neden olan üst akıl bugünkü yeşil kuşağı Girit Adası'ndan başlayıp Edirne Kara ağaca kadar üstler kurarak ülkemizi hem batıdan, hem Güney'den, hem de doğudan sıkıştırmak istemektedir.

Kurtuluş Savaşında Geldikleri gibi gittiler. Sınır ötesindeki ülkemizin bekası için verilen şerefli mücadele de Doğu Akdeniz'de yaşanan son yıllarda değişmeyen bir asır evvel batının piyonu olarak Anadolu'ya çıkan Yunanlıları kullananlar bugün de Yunanlılar üzerinde ülkemizi kuşatmak istemektedir. Âmâ unutmasınlar ki Çanakkale'de Kafkas cephesinde Kutül Amere de ve Kurtuluş Savaşı'nda geldikleri gibi gittiler. Devletimiz ve milletimizle birlikte bu yola baş koymuştur” dedi.

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