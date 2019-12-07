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BUZLANMA UYARISI

TÜRKİYE’nin büyük bir bölümünün etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Meteoroloji uyarılarda bulundu.

BUZLANMA UYARISI

TÜRKİYE’nin büyük bir bölümünün etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Meteoroloji uyarılarda bulundu.

07 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
BUZLANMA UYARISI

15 il ve Orta Karadeniz Bölgeleri için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Meteoroloji, Yozgat ile birlikte Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir için kuvvetli don ve buzlanma uyarısında bulundu. Yozgat’tan bu illere gidecek veya bu illerden gelecek olan sürücülerin özellikle akşam ve sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi. Meteoroloji Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün yarın saat 12.00'ye kadar Yozgat ile birlikte Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir'de kuvvetli don ve buzlanma meydana geleceği belirtildi. Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi. Kırıkkale'de bugün ve yarın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma, don görüleceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Açıklamada, sürücülerin ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi. Yozgat’ta bugün hava az bulutlu, sıcaklık 2 -7 derece arasında değişmesi bekleniyor. Yarın havanın parçalı bulutlu hava sıcaklığının 2 ila eksi 4 derece, Pazartesi günü ise havanın yine parçalı bulutlu olması hava sıcaklığının da 4 ila eksi 5 derece arasında hissedilmesinin beklenildiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
BUZLANMA UYARISI
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