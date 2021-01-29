Buzağı ölümleriyle mücadeleye yayınlı destek

KONYA Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, stratejik önem taşıyan tarım ve hayvancılık sektörlerinde gıda güvenliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve desteklenmesi amacıyla ‘Buzağı Kayıplarının Önlenmesinde Buzağı Sağlığı ve Yetiştiriciliği’ adında kaynak kitap hazırladı. KOP İdaresi Başkan vekili Halil İbrahim Tongur, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinin, sahip olduğu geniş tarım alanları, coğrafi yapısı, büyükbaş hayvan varlığı ve hayvansal üretime yönelik sanayi altyapısı ile öne çıkan bir bölge olduğunu hatırlattı. Tongur, bu kazanımları korumak ve güvenliğini sağlamak adına başta toprak ve su kaynaklarının korunması, buna bağlı olarak uygun tarımsal ve hayvansal üretim modellerinin hayata geçirilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Tongur, ‘’Hali hazırda kullanılan araçlar ve yöntemler ne olursa olsun ülkemizde yürütülen hayvancılık politikalarında temel amacının verimliliği arttırmak, piyasa istikrarını sağlamak, girdi maliyetlerini düşürmek, sektörde çalışanların gelir seviyesini yükseltmek, tüketici fiyatlarını makul seviyelerde tutmak, arz sürekliliğini sağlamak ve dünyanın bu alandaki önemli ülkeleriyle rekabet edebilir hâle getirmek olmalıdır’’ dedi. KOP İdaresi Başkan vekili Tongur, hayvancılık sektöründe sürdürülebilirliğin sağlanması, iç piyasaya yönelik ihtiyaçların karşılanması ve ithalata dayalı ekonomik kayıpların önlenmesi için buzağı ölümlerinin mutlaka gelişmiş ülkeler düzeyine çekilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Tınur, ‘’Buzağı, sığırcılık işletmelerinin önemli bir gelir kaynağı ve aynı zamanda işletmelerin geleceği, ülkemizin de ithalata karşı stratejik bir ürünüdür. Türkiye’nin son yıllarda hızla artan nüfusuna paralel olarak hayvansal protein ihtiyacı da sürekli artmaktadır. İthalat, canlı hayvan ve hayvansal ürün talebinin karşılanmasında kısa vadede çözüm gibi görülse de sürdürülebilir bir hayvancılık için diğer önemli seçenek, buzağı kayıplarının önlenmesidir. Buzağı kayıplarının birden fazla nedene bağlı önemli bir sorun olarak karşımıza çıkması sebebiyle Başkanlığımız konuyu çok yönlü olarak ele almakta; bu kayıpları en aza indirebilmek amacıyla eğitimler düzenlemekte; konu ile ilgili seminer, konferans, çalıştay organizasyonları yapmakta ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile diyaloglarını sürdürmektedir’’ diye konuştu. Başkan vekili Tongur, başta akademisyenler olmak üzere konunun uzmanlarının da yer aldığı geniş bir katılımla hazırlanan kitabın, sektördeki önemli bir açığı giderip, bu konunun önemi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlandığını anlattı. Tongur açıklamasını, ‘’Bu kitaptan yararlanarak bir buzağının bile kaybının önlenmesi bizim için en büyük ödül olacaktır. Sorunun çözümüne yönelik olarak oldukça sadeleştirilmiş, görsel materyallerden yararlanılmış, pratik ve uygulanabilir bilgiler içeren bu yayınımızın, bölgemiz ve ülkemiz üreticilerine yararlı bir kaynak olmasını temenni ediyorum’’ ifadelerini kullanarak tamamladı.