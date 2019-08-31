BÜYÜK ZAFER KUTLANDI

Yozgat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, Cumhuriyet Alanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse ve İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Yozgatlı vatandaşları bayramını kutladı. Jandarma Yüzbaşı Celalettin Çimen, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı, öğrenciler ise şiirler okudu. Halk oyunları gösterilerinin ardından öğrenci ve askerlerin resmigeçidiyle tören son buldu.