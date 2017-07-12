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Büyük onur!

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde PKK’lılara düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peken’in şahadet belgesi ailesine temsil edildi. 

Büyük onur!

Hakkari’nin Çukurca İlçesi’nde PKK’lılara düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peken’in şahadet belgesi ailesine temsil edildi. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:10
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Büyük onur!

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, 26 Mayıs tarihinde Hakkari’nin Çukurca ilçesi Ormanlı bölgesinde yürütülen operasyon sırasında PKK’lı teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Peker’in şehadet belgesini eşi Sema Peker’e verdi. Aileye valilik ziyaretinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli eşlik etti. 
Vali Yurtnaç, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirterek, her türlü sıkıntılarında onların emrinde olacaklarını söyledi.

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