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Bütüncül Okul Modeli

ÇAYIRALAN ve Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleriyle birlikte Ankara’da düzenlenen ‘Bütüncül Okul Modeli’ tanıtım toplantısına katıldı.

Bütüncül Okul Modeli

ÇAYIRALAN ve Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleriyle birlikte Ankara’da düzenlenen ‘Bütüncül Okul Modeli’ tanıtım toplantısına katıldı.

05 Kasım 2019 Salı 04:04
Bütüncül Okul Modeli

Ankara Swiss Otelde gerçekleşen Evrensel Değeler Işığında Okullarda Demokrasi Projesi kapsamında Bütüncül Okul Modeli tanıtımı yapıldı. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de toplantıya katıldı. Bütüncül Okul Projesi kapsamında pilot olarak belirlenen 10 ilden 110 okulun başvurusu kabul edildi. Çayıralan ve Sorgun ilçelerinde de başvurusu kabul edilen okulların yönetimi de toplantıda hazır bulundu. Programda Temel Eğitim Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürlerine hitap etti.  Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, program vesilesiyle başvuru yapan ve projeye dahil edilen Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yönetici ve öğretmenlerini tebrik etti, okulun vizyonuna katkı sağlayacağını ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Bütüncül Okul Modeli
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