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Bütçe maratonu tamamlandı

YOZGAT İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, 2018 yılı yatırım ve çalışma programının belirlendiğini belirterek, köylerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik planlar hazırlandığını söyledi.

Bütçe maratonu tamamlandı

YOZGAT İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz, 2018 yılı yatırım ve çalışma programının belirlendiğini belirterek, köylerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik planlar hazırlandığını söyledi.

21 Kasım 2017 Salı 07:00
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Bütçe maratonu tamamlandı

Yozgat İl Genel Meclisi'nde 20 gündür devam eden kasım ayı toplantıları sona erdi. Yoğun geçen meclis toplantılarında, 2018 yılı performans planıyla, gelir gider bütçesi onaylanarak karara bağlandı. Bütçe toplantılarının ardından bir değerlendirme yapan İl Genel Meclis Başkanı Halil Şahbaz, ay boyunca özverili bir şekilde görev yapan meclis üyelerine teşekkür ederek, “Bütçemizin, ilimize, ilçelerimize, köylerimize ve tüm kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Allah hep birlikte hayırlı hizmetlere imza atmayı bizlere nasip etsin. Bir aylık çalışma esnasında uyumlu, birlik, beraberlik içinde ve gerçekten meclisi önemseyen çalışma yapan bütün meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu birlik beraberlikten Yozgat’ın faydalanacağını ve daha hayırlı hizmetlerin gerçekleşeceğini düşünüyorum” dedi.
Şahbaz, 2018 yılı bütçesinin Yozgat’a ve ülkeye hayırlar getirmesi temennisinde bulundu, bütçeyi 113 milyon lira olarak oy birliğiyle onayladıklarını söyledi. Milletin vergilerinden oluşan gelirlerden aktarılan payla bütçenin titiz ve hassasiyet gösterilerek hazırlandığına değinen Şahbaz, "Eğitimden, altyapıya, yol, ulaşım, imar ve yapı işlerine kadar her alanda hizmetlerimiz devam edecek. Bütçeden en fazla payı yol ve ulaşım hizmetleri aldı” diye konuştu.
Kasım ayı toplantılarının sona erdiği Mecliste, Aralık Ayı meclis toplantılarının 1 Aralık Cuma günü başlamasına karar verildi.
 

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