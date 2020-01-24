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Bürokrat eşleri Sarıkaya’yı gezdi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır'ın eşi Nalan Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, beraberindeki heyet ile Sarıkaya ilçesini ziyaret etti.

Bürokrat eşleri Sarıkaya’yı gezdi

YOZGAT Valisi Kadir Çakır'ın eşi Nalan Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin eşi Nagihan Köse, beraberindeki heyet ile Sarıkaya ilçesini ziyaret etti.

24 Ocak 2020 Cuma 03:56
Bürokrat eşleri Sarıkaya’yı gezdi

Sarıkaya Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezinde, Kaymakam Yasin Özcan'ın eşi Olcay Solmaz Özcan tarafından karşılanan Yozgat’tan giden heyet üyelerine, merkez gezdirilip, çalışmalar hakkında bilgi verildi. Sarıkaya Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezinde devam eden okuma yazma seferberliği kapsamında, okuma yazma sınıfını da ziyaret eden Nalan Çakır ve beraberindeki heyet üyeleri, kursiyerlerin derslerine katılarak, okuryazar belgelerini takdim ettiler. Sarıkaya Hazreti Aişe Yatılı Kız Kur'an Kursunu da ziyaret eden Nalan Çakır, eğitim gören öğrencilerle bir süre sohbet edip, kurs öğreticilerinden bilgiler aldı. Sarıkaya ilçe merkezindeki tarihi Roma Hamamını ziyaret ederek, bilgiler alan Nalan Çakır ile birlikte beraberinde gelen heyet üyelerine günün anısına Olcay Solmaz Özcan tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. 

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Bürokrat Eşleri Sarıkaya’yı Gezdi
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