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Bürokrasiyi Anlattı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, İstanbul Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenci ve akademisyenlere ‘Yeni Nesil Bürokrasi ve İdarede Yeniden Yapılanma Çalışmaları’ adlı sunum ile seminer verdi.

Bürokrasiyi Anlattı

YOZGAT Valisi Kemal Yurtnaç, İstanbul Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenci ve akademisyenlere ‘Yeni Nesil Bürokrasi ve İdarede Yeniden Yapılanma Çalışmaları’ adlı sunum ile seminer verdi.

17 Nisan 2018 Salı 07:00
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Bürokrasiyi Anlattı

Öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören sunumda Vali Yurtnaç, bürokratik yaklaşımda yeni bir dönemin başladığını, girişimcinin yanında olan girokrasi, sanayicinin yanında olan sanokrasi kavramlarının detayları hakkında bilgiler verdi. Vali Yurtnaç, Osmanlının son döneminden bugüne kadar olan bürokrasi anlayışını ve evrildiği süreci anlattıktan sonra, yeni dönemde bürokrasinin aksayan yönlerinin nasıl giderilmesi gerektiği konusunu örneklerle gösterdi. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Tomar katılımlarından dolayı Vali Yurtnaç’a teşekkür ederek hediyeler sundu. Vali Kemal Yurtnaç ise Dekan Cengiz Tomar’a ‘Kaldırımlardan Sakarya’ya Necip Fazıl’ Sempozyumu kitabını hediye etti.

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