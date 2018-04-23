BUGÜN 23 NİSAN

TBMM’nin açıldığı gün olan ve Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilimizde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. Kutlama programı kapsamında bugün saat 09.00’da Atatürk Anıtına İl Mili Eğitim Müdürlüğü çelek sunacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşımız okunacak. Kutlama kapsamında saat 10.00’da Bozok Ortaokulu’nda öğrenci gösterileri, şiirlerin okunması, yarışmalar, müzik dinletisi ve çeşitli etkinliklerle kutlama programı devam edecek.