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Bugün 15 Temmuz

Yozgat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kapsamında Meydan Yeri Sarraflar Caddesi’nde sergi açıldı. Bugün de devam edilecek etkinlikler toplu sabah namazı ile tamamlanacak.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:06
Bugün 15 Temmuz

YOZGAT’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası kutlamaları, Meydan Yeri Sarraflar Caddesi’nde açılan fotoğraf sergisi ile başladı. Bugün de devam edecek olan etkinlikler, yarın sabah kılınacak toplu namaz ile tamamlanacak. Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan serginin açılışı Yozgat valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve daire müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış sonrasında sergideki fotoğraflar incelendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri daha sonra 15 Temmuz Şehit yakınları ve gazilerin ziyaretiyle devam etti. Etkinlikler bugün saat 13.00’da Şehitlik Ziyareti ile başlayacak. Konferans ile devam edecek etkinlikler kapsamında Şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif Okutulacak, saat 20.00’dan itibaren Cumhuriyet Alanı’nda sürdürülecek. Saat 00.13’ten itibaren camilerimizde sala okunup, sabah ezanına kadar Cumhuriyet Alanı’nda Demokrasi Nöbeti tutulacak. 

KAYMAKAMDAN ZİYARET

Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ile birlikte, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında gazi olan Mustafa Çetintaş'ı evinde ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Güneş, 15 Temmuz gazisi Mustafa Çetintaş ve ailesine, gösterdikleri cesaret ve kahramanlık için teşekkür etti. Güneş, "15 Temmuz gazimiz Mustafa Çetintaş’ın şahsında tüm gazilerimize teşekkür ediyorum. Devletimiz ve Türk milleti olarak her daim gazilerimizin yanında olacağız" dedi. Belediye Başkanı Ekinci de 15 Temmuz gecesi Türk milletinin dünyada emsali görülmemiş bir iman ve inançla göğsünü tanklara, jetlere ve helikopterlere siper ettiğini söyledi. 

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Bugün 15 Temmuz
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