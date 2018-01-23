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Bu Hafız dikkat çekiyor

YOZGAT’ta tarihi Çapanoğlu Büyük Camide görev yapan, Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışmalarında ülke sıralamasında ilk üçe girme başarısı sergileyen Hafız Cemal Şahiner’in yanı sıra, Hafız Ekrem Erol da başarı grafiğiyle dikkatleri çekiyor.

Bu Hafız dikkat çekiyor

YOZGAT’ta tarihi Çapanoğlu Büyük Camide görev yapan, Kur’an-ı Kerimi güzel okuma yarışmalarında ülke sıralamasında ilk üçe girme başarısı sergileyen Hafız Cemal Şahiner’in yanı sıra, Hafız Ekrem Erol da başarı grafiğiyle dikkatleri çekiyor.

23 Ocak 2018 Salı 07:00
29 Okunma
Bu Hafız dikkat çekiyor

Sesi ve kıraatiyle de  Kâbe’nin baş imamını anımsatan Ekrem Erol, cami cemaati arasında ‘Medine makamı’ olarak adlandırılan okuyuş tarzıyla da, adeta Kabe baş imamlarından Abdurrahman Sudeysi’yi anımsatıyor.
Cezbedici sesi ve okuyuş tarzıyla, huşuu ve huduu içerisinde kıldırdığı namazlarında, kendisine uyarak namaz kılan cemaate adeta kâbede namaz kılınıyor hissiyatını veriyor.
Ramazan ayında hatimle kıldırdığı teravih namazlarıyla yakından bilinen Çapanoğlu Büyük Cami İmam Hatiplerinden Hafız Ekrem Erol, namazda icra ettiği kıraati, sesi ve makamıyla etkileyici okuyuşunun yanı sıra, hafızlığıyla da dikkat çekiyor.
Yirmi iki yıldan beri imam hatip olarak görev yapan hafız Erol, beş vakit namazlarda da hatm-i şerife devam ediyor.
Hafız Ekrem Erol, ortalama dokuz ayda, vakit namazlarındaki hatmi tamamlıyor.
Açıktan okunan; sabah, akşam ve yatsı namazlarında da hatim okumayı sürdüren Hafız Ekrem Erol, 10 kez de bu şekilde kuranı kerimi hatmetmekle, toplam yirmi iki yıllık hizmetine, yirmi dokuz defa hatimle namazı sığdırmayı başarmış durumda.

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