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Yozgat
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Bu da Nohudun siyahı

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta, tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, deneme amaçlı önceki yıl ekimi yapılan siyah nohudun, diğer nohut çeşitlerine göre daha besleyici olduğu aktarıldı.

18 Kasım 2021 Perşembe 00:04
Bu da Nohudun siyahı

Yozgat’ta ilk kez alternatif ve yerli çeşitlerin denenmesi amacıyla Katran çeşidi Siyah Nohut’un ekimi Boğazlıyan İlçesinin Gövdecili Köyü’nde İdris Oğuzhan isimli çiftçinin tarlasında yapıldı. Biçerdöverle hasat edilebilen siyah nohudun, görüntüsü normal nohuttan farklı değil, sadece nohudun içerisindeki baklasının siyah. Kırılan baklanın içerisi ise sarı. Hem protein oranı hem de diğer besin maddeleri bakımından ülkemizde ekilen diğer nohutlara göre besleyici değerinin çok yüksek olduğu, lifli yapısı ile sağlıklı, zengin, mineral, vitamin içeriğine sahip olduğunun altı çizildi. •Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya•

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