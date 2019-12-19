Bu Cami Lavanta Kokacak

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, cami avlusunun 180 metrekare genişlikte olduğunu, zaman içerisinde derme çatma yapılaşma ile düzensiz bir görüntüye sahip olduğunu hatırlatarak, Cami Yaşatma Derneği Temsilcisi Tahsin Kaplan ve Müftülük ile yaptıkları istişare neticesinde cami avlusunun genişletilmesini kararlaştırdıklarını kaydetti. Başkan Çakır, ‘’Cami bahçesinde düzensiz yapılaşmadan kaynaklı kullanım alanının olmaması sebebiyle Etrafında bulunan Wc, Şadırvanları yıkarak, Cami avlu kotumuzu da düzenleyerek genişletme çalışmasını tamamladık. Yaptığımız düzenleme ile 750 metrekare genişliğinde bahçesi oldu. Yeni Şadırvan, Wc ve Kur'an Kursu binamız da tamamlandı. Yeşil bir Çekerek sloganıyla çıktığımız bu yolda ilçemizin simgesi haline gelecek olan Lavanta bitkisini peyzaj olarak camimize uygulayacağız ve Süleymaniye Camimiz Lavanta Kokulu Cami olacaktır’’ dedi.